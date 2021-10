La Sanremese riprende la preparazione al Comunale - Riviera24

Sanremo. Questo pomeriggio la Sanremese ha ripreso la preparazione al Comunale. La squadra si è allenata sul sintetico del Grammatica. Dopo una fase di riscaldamento a cura del preparatore atletico Molteni, Bregliano e compagni hanno effettuato alcuni esercizi di scarico. La seduta si è conclusa con una partitella su campo ridotto.

Ancora fermi ai box gli infortunati Bohli, Ferro e Pellicanó. Gemignani, assente con la Lavagnese per un’elongazione agli adduttori, è rientrato in gruppo, pur senza forzare, e potrebbe recuperare in vista della partitissima di domenica a Chieri.

Questo il programma della settimana:

– Giovedì 28 ottobre: allenamento pomeridiano a Ospedaletti

– Venerdì 29 ottobre: allenamento di mattina a Ospedaletti

– Sabato 30 ottobre: rifinitura di mattina al Comunale

– Domenica 31 ottobre: Chieri – Sanremese, stadio De Paoli, ore 15.