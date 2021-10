Ventimiglia. Il semaforo del tunnel di Airole verrà tolto entro il 31 gennaio del 2022. E’ quanto assicurato stamane ai sindaci della val Roja dalla delegazione di Anas giunta in Comune a Ventimiglia su invito del primo cittadino Gaetano Scullino e del presidente del consiglio comunale Andrea Spinosi.

Una risposta, quella dei vertici di Anas, che non piace soprattutto ai francesi, abituati a lavori più celeri. Jean Pierre Vassallo, sindaco di Tenda, teme che la lunga attesa al semaforo nel versante italiano possa compromettere la stagione invernale e sciistica, boccata d’ossigeno per il commercio nella valle.

«Siamo moderatamente soddisfatti di questa riunione – ha detto Scullino – Questo è il secondo incontro che facciamo con tutti i colleghi sindaci della val Roya per questa viabilità sia ferroviaria che viaria. Abbiamo avuto rassicurazioni che per quanto riguarda la ferrovia, entro novembre si finisce il collegamento con Breil e quindi per Limone-Piemonte e per noi sarebbe già una boccata di ossigeno, per far sì che i nostri clienti del Basso Piemonte, possano venirci a trovare per le festività natalizie. Diverso è per la viabilità per Limone e Cuneo, il tunnel di tenda è chiuso e c’è da fare il viadotto e ci vorranno molti anni ma abbiamo urgenza di collegamento di una strada con le città del territori francese in val Roya. Collegamento mortificato da un tunnel e un semaforo che fa perdere quasi quaranta minuti».

Presenti all’incontro, oltre a Scullino, Spinosi e Vassallo, i sindaci Adirano Biancheri (Olivetta san Michele), Maurizio Odoero (Airole), Sébastien Olharan (Breil sur Roya) e Brigitte Bresc (Saorge).

Tra una decina di giorni i sindaci incontreranno nuovamente i vertici di Anas Liguria per avere risposte su quanto richiesto, ovvero eliminare il semaforo prima delle feste di Natale.