“La Partita del Cuore”, in campo i ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy e della Spes di Ventimiglia

Vallecrosia. Sabato 23 ottobre dalle 10 la Polisportiva Vallecrosia Academy in collaborazione con Sonia Lo Bello, titolare dell’attività “Sonia Parrucchieri”, organizzeranno la Partita del Cuore.

Un evento benefico che vedrà scendere in campo presso la struttura Raoul Zaccari a Camporosso i ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy e della Spes di Ventimiglia. Sarà una competizione calcistica, aperta a tutti. Al termine la società offrirà un piccolo rinfresco a tutti i partecipanti, all’interno della struttura, e verrà organizzata una lotteria con estrazione finale. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza alla Spes.

«Sono stati invitati e presenzieranno all’evento le autorità dei Comuni di Vallecrosia, Ventimiglia, Camporosso e Bordighera. La società è felice di farsi promotrice di eventi che abbiano come scopo la divulgazione di messaggi positivi, perché il calcio non sia solo competizione ma integrazione per tutti. Ringraziamo le attività che si sono rese disponibili per aiutare la Polisportiva nell’organizzazione dell’evento, Sonia Parrucchieri e Foto Carlo» – dice la Polisportiva Vallecrosia Academy.