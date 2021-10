Sanremo. La Compagnia Stabile Città di Sanremo ritorna sul palco del Teatro Ariston, come da tradizione ultra-cinquantennale, il 12 ottobre, in occasione dei festeggiamenti di San Romolo, con la commedia: “Ina Storia…Pesante!”, tratta da “Le controleur des wagons-lits” di A. Bisson, con traduzione, adattamento e regia di Anna Blangetti.

Spettacolo offerto, come tradizione, dal Comune di Sanremo alla cittadinanza, grazie alla disponibilità del Teatro da parte della famiglia Vacchino, per cui l’ingresso è libero. Ambientata nella Sanremo degli anni ’60, la storia si snoda tra due ambienti cittadini: la via Palazzo e la frazione di Verezzo, dove due famiglie vengono ingannate da un finto “controllore di vagoni letto” che si alterna nelle loro case…ma, si sa, le bugie hanno le gambe corte e, quasi sempre, chi inganna viene smascherato e ne paga le conseguenze in maniera…Pesante!

Interpreti della divertente commedia attori ormai “famosi” e, motivo di orgoglio per la Compagnia, la presenza in scena di ben 5 ex-Garsuneti ( dai 19 ai 40 anni) del corso di Dialetto tenuto da Anna Blangetti: Irene Mattioli, Carlo Olivari, Giulia Barli, Antonio Bianchi, Andrea Zanteschi, Luigi Laura, Giancarlo Rilla, Marisa Civenti, Elena Ausenda, Claudio Infantino, Silvia Semeria, Carlo Busnelli.

Appuntamento, dunque, al Teatro Ariston, la sera del 12 ottobre alle 21. Le nuove disposizioni governative permettono un notevole aumento della presenza di pubblico rispetto allo scorso anno e dunque, nel pieno rispetto delle norme: «A v’aspeitamu! U se entra de bada! Purtaive bèn, purtaive u papé e tanta vöja de rie!».