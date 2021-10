La Cisl di Imperia partecipa alla manifestazione nazionale unitaria contro il fascismo

Imperia. La Cisl di Imperia partecipa alla manifestazione nazionale unitaria di sabato 16 ottobre a Roma contro il fascismo e ogni forma di violenza e prevaricazione.

«In un contesto molto difficile per il paese occorre rilanciare la coesione sociale e il rispetto della persona e insieme nel rispetto delle diversità per la persona ed il lavoro partendo dai fondamenti per il nostro paese. Che è la democrazia. Saremo presenti con un pullman e una nutrita partecipazione», spiega Claudio Bosio, segretario della Cisl di Imperia.