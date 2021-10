“Kilometro Zero – Il territorio in un bicchiere”, nuovo corso di CNA Imperia per diventare barman

Sanremo. Sei già titolare di un bar o intendi aprirne uno? Vorresti diventare un barman professionista o hai una passione per cocktail e long drink e vorresti scoprirne i trucchi ed i segreti? Il mondo dietro al bancone di un bar è oggi più che mai attento ai cambiamenti e si fonda sulla creatività e la passione, elementi che mantengono il settore sempre vivo e che rendono l’offerta speciale ed innovativa. Non si va più al bar solo per bere: aprire un bar oggi o approcciarsi alla professione di barman, infatti, significa offrire cultura, conoscenza e capacità di ricerca.

Il barman è un professionista specializzato nella miscelazione delle bevande e nella preparazione di cocktail, aperitivi e long drink con approfondita conoscenza delle materie prime e dei prodotti utilizzati: per differenziarsi, oltre alla tecnica, bisogna offrire esperienze ed originalità.

La CNA Imperia in collaborazione con Antonio Mandica, noto bartender di Sanremo, forte di una esperienza nel campo dei cocktail di oltre 25 anni, accende dunque i riflettori sul mondo del cosiddetto “bere miscelato” e organizza un nuovo corso pratico-teorico di 16 ore per imparare i segreti del mestiere di barman e non solo, dal titolo evocativo “KILOMETRO ZERO – Il territorio in un bicchiere”.

Spiega Luciano Vazzano, segretario territoriale CNA Imperia: «L’idea è nata qualche mese fa, durante un’iniziativa dedicata alla cultura ed alla valorizzazione della “nostra” lavanda. In tale occasione Antonio aveva creato e proposto la rivisitazione di tre classici tra i cocktail più bevuti e ordinati al mondo, con una particolarità: l’inserimento dell’ingrediente lavanda nella miscelazione, sia con i liquori/bitter sia attraverso la creazione di ingredienti “home made”, entrambi prodotti con la lavanda Imperia».

«Il corso è nato proprio da questa intuizione: proporre un percorso che partisse dalle tecniche di base, dall’uso delle strumentazioni indispensabili per il lavoro del barman e dalla preparazione dei più noti cocktail fino a giocare con le materie prime ed i prodotti tipici del nostro territorio, non solo in abbinamento, ma proprio come base per la creazione di nuovi aperitivi o long-drink» – spiega.

«Il corso sarà volutamente molto pratico, 30% teoria e 70% pratico: 16 ore per il corso base che si terrà in 8 incontri da 2 ore al termine del quale la professionalità acquisita sarà immediatamente utilizzabile in ambito lavorativo. Seguirà poi con il nuovo anno, un percorso ancor più evoluto, in cui il territorio diventerà il vero ed assoluto protagonista» – conclude.

Il corso base prenderà il via il prossimo 3 novembre con orario a partire dalle 14.30 alle 16.30: le lezioni si svolgeranno in presenza nel rispetto delle disposizioni normative dei protocolli di sicurezza presso la Sede CNA di Sanremo in via Bartolomeo Asquasciati 12 (zona Piazza Colombo). Per informazioni sui costi o per iscriversi, contattare la Sede di Sanremo della CNA ai seguenti recapiti: tel. 0184 1916603 – e-mail segreteria@im.cna.it. I posti sono limitati.