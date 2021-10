Juniores under 19, la Sanremese vince il derby contro l’Imperia

Sanremo. Un colpo di testa di Edoardo Elettore, a sei minuti dal novantesimo, ha deciso il derby del campionato Juniores Nazionali tra Imperia e Sanremese, disputato nell’importante cornice dello stadio Nino Ciccione. Inserito in calendario già alla seconda giornata, il derby si è giocato davanti ad una cornice di pubblico degna di campionati maggiori.

Le due squadre vi giungevano entrambe con una sconfitta alla prima giornata e l’occasione era ghiotta per poter muovere la classifica. La prima frazione vedeva l’Imperia più pronta e grintosa su tutti i palloni, mentre la Sanremese si affidava agli spunti di Foti che mettevano spesso in difficoltà la difesa nerazzurra. Occasioni, tuttavia, se ne contavano poche da entrambe le parti, con gli ospiti che provavano a pungere in due occasioni con Coccoluto (17′ e 27′) e quindi con un tiro di Foti dalla distanza deviato in angolo (34′).

La ripresa si apriva ancora con Foti nuovamente pericoloso (49′), quindi, poco dopo l’ora di gioco (63′), arrivava la prima vera palla goal della partita con l’urlo di gioia dei tifosi nerazzurri strozzato in gola da un prodigioso intervento dell’estremo difensore biancazzurro, Ferro.

Scampato il pericolo, la Sanremese reagiva e l’ultima parte di gara era un monologo degli ospiti. Al 73′, Coccoluto a tu per tu con il portiere calciava alto, sei minuti dopo era Bastita a provare la conclusione dal limite, vedendo la palla spegnersi sul fondo. All’83’ nuova occasionissima biancazzurra con l’Imperia che si salvava in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Elettore si faceva trovare pronto ed incornava in rete per il vantaggio ospite.

Con un goal da difendere a pochi giri di lancette dal termine, la Sanremese rimaneva prima in 10 per l’espulsione di Bastita (85′) e quindi in 9 per quella di Coccoluto (90′). I ragazzi di Tirone gestivano, però, con grande maestria il finale di gara tenendo gli ospiti sempre lontano dall’area di rigore e portando a casa il primo successo stagionale.

Imperia – Sanremese 0 – 1 (84′ Elettore)

Sanremese: Ferro, Ialacqua (64′ Zinghini), Praticò, Urgnani, Corbella, Di Zio, Foti (67′ Manno), Bastita, Gaglioti (64′ Capello), Elettore, Coccoluto. A disposizione: La Cava, Colombi, D’Abrosca, Moglan. Allenatore: Tirone.