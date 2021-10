Juniores under 19, Isardi di Albenga dirige Imperia-Sanremese

Imperia. Sabato 9 ottobre scenderà in campo la Juniores Under 19 per disputare la seconda giornata di campionato per la stagione sportiva 2021-2022. Calcio d’inizio alle 15.30 ad eccezione di Triestina-Union Clodiense che aprirà il turno alle 12, seguita da Fossano-Bra (A) alle 15, Derthona-Ligorna (A) alle 16, a chiudere la giornata saranno le gare Castefidardo-Tolentino (F) e Afragolese-Mariglianese (M) alle 18.30. Lo annuncia la Lnd.

Le variazioni di campo: la gara Derthona-Ligorna (A) sarà disputata al comunale Cosola di Tortona, Pro Vercelli-Lavagnese (A) al campo Ardissone di Vercelli, Legnano-Folgore Caratese (B) al campo comunale Cozzi di Legnano, Real Calepina-San Martino Speme (C) al comunale di Telgate, Arzignano-Este (D) al Mancassola di Lonigo, Dolomiti Bellunesi-Adriese (D) presso il campo Zugni Tauro di Feltre, Triestina-Clodiense (D) al San Sergio di Trieste, Carpi-Rimini (E) al Frignani di Carpi, Mezzolara-Forlì (E) al Negrini di Castenaso, Alma Juventus-Perugia (F) al comunale di Fano, Tiferno Lerchi-Porto D’Ascoli (F) al Bernicchi di Città di Castello, Forte Querceta-San Donato Tavarnelle (G) al Pruniccia di Pietrasanta, Aurora Alto Casertano-San Nicolò Notaresco (H) al comunale Leonardo di Pietramelara, Vastogirardi-Pineto (H) al campo comunale di Fornelli, Nereto-Chieti (H) al comunale secondario di Sant’Egidio alla Vibrata, Cynthialbalonga-Unipomezia (I) al Pio XII di Albano Lazioale, Fiuggi-Flaminia (I) al campo Fraiegari di Piglio, Casarano-Bisceglie (L) al Rizzo di Galatone, Altamura-Nardò (L) al campo Morgese di Toritto, Afragolese-Mariglianese (M) al comunale di Arienzo, Casertana-Francavilla (M) ad Arienzo, Lavello-Giugliano (M) al comunale Lorusso di Venosa e Rende-Gelbison (N) al comunale Lorenzon di Rende.

Sono tre le gare posticipate: Nola-Portici (M)* si giocherà il 10 ottobre alle 15.30 al campo sportivo di Casarmarciano, Arconatese-Casatese (B) alle 15.30 del 13 ottobre al comunale Aldini di Milano e Montegiorgio-Sambenedettese (F) il 27 ottobre alle 15.30.

Designazioni arbitrali:

Girone A

Casale-PontdonnaHonearnad (Arbitro Toscano di Nichelino), Fossano-Bra (Pannariti di Torino), Derthona-Ligorna (Laugelli di Casale Monferrato), Imperia-Sanremese (Isardi di Albenga), Pro Vercelli-Lavagnese (Barberis di Torino), Saluzzo-Chieri (Miletto di Bra), Sestri Levante-Ticino (Viviani di Genova), Vado-Asti (Falamischia di Savona)

Girone B

Alcione Milano-Vis Nova Giussano (Santeramo di Monza), Borgosesia-City Nova (Bevere di Chivasso), Caronnnese-Fanfulla (Nucini di Treviglio), Casatese-Città di Varese (Crespi di Busto Arstizio), Castellanzese-Novara (Bortolozzo di Varese), Crema-Gozzano (Khayam di Bergamo), Legnano-Folgore Caratese (Ganim di Saronno), Leon-Arconatese (Massaoudi di Lodi)

Girone C

Breno-Tritium (Stirba di Brescia), Brianza Olginatese-CiseranoBergamo (Riahi di Lovere), Brusaporto-Ponte San Pietro (Dell’Oro di Sondrio), Caldiero Terme-Sona (Gjini di Vicenza), Desenzano Calvina-Ambrosiana (Cappelletto di Mantova), Caravaggio-Villavalle (Rastellino di Seregno), Real Calepina-San Martino Speme ( Carrozzo di Seregno)

Girone D

Mestre-Luparense (Falconer di Portogruaro), Arzignano Valchiampo-Este (Tinelli di Verona), Montebelluna-Campodarsegno (Rosin di San Donà di Piave), Cartigliano-Spinea (Jyate di Conegliano), Cjarlins Muzano-Levico Terme (Caputo di Pordenone), Dolomiti Bellunesi-Adriese (Scomazzon di Bassano del Grappa), Triestina-Clodiense Chioggia (Moschion di Gradisca d’Isonzo)

Girone E

Carpi-Rimini (Samaritani di Ravenna), Borgo San Donnino-Cattolica (Fontanelli di Reggio Emilia), Lentigione-Bagnolese (Vallone di Piacenza), Mezzolara-Forlì (Salliu di Faenza), Progesso-Sammaurese (Cappello di Imola), Ravenna-Sasso Marconi (Rinaldini di Forlì)

Girone F

Alma Juventus Fano-Perugia (Mancini di Macerata), Arezzo-Foligno (Volpi di Valdarno), Castelfidardo-Tolentino (Di Tella di Ancona), Recanatese-Trestina (Ricciarini di Pesaro), Tiferno Lerchi-Porto D’Ascoli (Bartolucci di Città di Castello)

Girone G

Pianese-Città di Pontedera (Longobardi di Arezzo), Poggibonsi-Ghiviborgo (Rinaldi di Empoli), Prato-Lornano Badesse (Niccolai di Pistoia), Pro Livorno-Aglianese (Lombardi di Pontedera), Forte Querceta-San Donato Tavarnelle (Dore di Pisa), Sangiovannese-Cascina (Labate di Firenze), Scandicci-Follonica (Bagni di Prato)

Girone H

Aurora Alto Casertano-San Nicolò Notaresco (Palmieri di Avellino), Castelnuovo Vomano-Vastese (Pellegrini di Teramo), Gladiator-Matese (Riglia di Ercolano), Nereto-Chieti (Iheukwumere di L’Aquila), Vastogirardi-Pineto (Granitto di Termoli)

Girone I

Aprilia Racing-Cassino (Ventrone di Roma 1), Terme Fiuggi-Flaminia Civita Castellana (Bernardini di Ciampino), Cynthialbalonga-Unipomezia (Sambuchi di Tivoli), Formia-Rieti (Apruzzese di Cassino), Team Nuova Florida-Ostiamare (Biondi di Latina), Trastevere-Monterotondo (Valzano di Roma 1), Artena-Montespaccato (Di Virgilio di Ciampino)

Girone L

Audace Cerignola-Città di Fasano (Vurro di Barletta), Casarano-Bisceglie (Maselli di Bari), Gravina-Matino (Carpentiere di Barletta), Molfetta-Brindisi (Labarile di Bari), Altamura-Nardò (Raimondo di Taranto)

Girone M

Afragolese-Mariglianese (Ciaravolo di Torre del Greco), Casertana-Francavilla (Massaro di Torre del Greco), Lavello-Giugliano (Lettieri di Veosa), Aversa-San Giorgio (Granillo di Napoli), Nola-Portici* (Diomaiuta di Salerno)

Girone N

Castrovillari-Santa Maria Cilento (Eboli di Paola), Lamezia Terme-Cavese (Condito di Catanzaro), Rotonda-Cittanova (Candela di Moliterno), San Luca-Nocerina (Nicolò di Reggio Calabria), Rende-Gelbison (Otranto di Rossano.