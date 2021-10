Juniores Under 19, in campo Lavagnese-Imperia e Sanremese-Saluzzo - Riviera24

Imperia. La terza giornata del campionato nazionale Juniores Under 19 scatta sabato 16 ottobre. Il nuovo turno si aprirà con il match Nocerina-Castrovillari (N) alle 12.30, a seguire alle 14.30 RG Ticino-Derthona (A) e Folgore-Caratese (B), Sammaurese-Ravenna (E) e Portici-Real Aversa (M) alle 15.00, Porto D’Ascoli-Cannara (F) alle 17.00, Bra-Vado (A) alle 17.30, San Giorgio-Lavello (M) alle 18.00 e Tritium-Real Calepina (C) che chiuderà la giornata alle 18.30. Tutte le altre squadre scenderanno in campo alle 15.30. Lo annuncia Lnd.

Molte le variazioni di campo: la gara RG Ticino-Derthona (A) sarà disputata al Paggi di Cameri, Tritium-Real Calepina (C) al De Gasperi di Capriate San Gervasio, Arzignano-Montebelluna (D) al campo comunale di Altavilla Vicentina, Este-Cjarlins Muzane al comunale di Pernumia, Forlì-Lentigione (E) al Pantieri di Meldola, Sammaurese-Ravenna (E) al comunale di Gatteo a Mare, Sambenedettese-Recanatese (F) al Merlini di San Benedetto del Tronto, San Donato Tavarnelle-Sangiovannese (G) al campo di San Donato in Poggio, Gladiator-Castelnuovo Vomano (H) al Leonardo di Pietramelara, San Nicolò Notaresco-Nereto (H) al comunale di Torricella Sicura, Vastese-Pineto (H) al campo comunale di Vasto Marina, Bisceglie-Audace Cerignola (L) al Di Liddo di Bisceglie, Nardò-Gravina (L) al comunale di Leverano, Francavilla-Nola (M) al comunale di Brienza, Nocerina-Castrovillari al De Crescenzo di Bracigliano. L’incontro Pontdonnaz-Fossano (A) è stato posticipato a domenica 17 ottobre alle 15.30.

Designazioni arbitrali:

Girone A

Bra-Vado (Arbitro Spinelli di Cuneo), Chieri-Pro Vercelli (Biasiol), Casale-Sestri Levante (Sauna di Novara), Lavagnese-Imperia (Prastaro di Genova), Ligorna-Asti (Morbelli di Albenga), RG Ticino-Derhona (Laugelli di Casale Monferrato), Sanremese-Saluzzo (Cazacu di Albenga)

Girone B

Arconatese-Gozzano (Cinalli di Milano), Caronnese-Alcione Milano (Sciolti di Bergamo), Città di Varese-Borgosesia (Saffioti di Como), Fanfulla-Legnano (Piscopo di Treviglio), Folgore Caratese-Crema (Vigo di Lodi), Novara-Casatese (Amigliarini di Verbano Cusio Ossola), City Nova-Castellanzese (Di Summa di Varese), Vis Nova Giussano-Leon (Dell’Oro di Sondrio)

Girone C

Ambrosiana-Brianza Olginatese (Poggiana di Bassano del Grappa), Ponte San Pietro-Desenzano Calvina (Basilici di Cinisello Balsamo), San Martino Speme-Caravaggio (Carraro di Padova), Sona-Breno (Pinna di Vicenza), Tritium-Calepina (Gabbio di Crema), Villa Valle-Franciacorta (Santeramo di Monza), VirtusCiseranoBergamo-Caldiero (Scalvi di Lodi)

Girone D

Adriese-Triestina (Pistolato di Mestre), Arzignano Valchiampo-Montebelluna (Feliziani di Mestre), Campodarsego-Mestre (Maccà di Schio), Este-Cjarlins Muzane (Fiore di Bassano del Grappa), Levico Terme-Spinea (Tairi di Arco Riva), Clodiense Chioggia-Cartigliano (Fornaini di Treviso)

Girone E

Cattolica-Carpi (Sintini di Cesena), San Donnino-Mezzolara (Roli di Modena), Forlì-Lentigione (Stanzani di Bologna), Rimini-Progresso (Rossi di Forlì), Sammaurese-Ravenna (Sangiorgi di Imola), Sasso Marconi-Bagnolese (Sponza di Modena)

Girone F

Foligno-Alma Juventus Fano (Trotta di Foligno), Perugia-Castelfidardo (Marinelli di Perugia), Porto D’Ascoli-Cannara (Chiariotti di Macerata), Sambenedettese-Recanatese (Gorreja di Ancona), Trestina-Arezzo (Hamza di Gubbio), Tolentino-Tiferno Lerchi (da designare)

Girone G

Aglianese-Scandicci (Guiducci di Firenze), Cascina-Pro Livorno (Bagni di Prato), Città di Pontedera-Prato (Calise di Piombino), Follonica Gavorrano-Pianese (Lombardi di Pontedera), Ghiviborgo-Seravezza Pozzi (Danesi di Pistoia), Lornano Badesse-Poggibonsi (Sbardellati di Arezzo), San Donato Tavernelle-Sangiovannese (Marchi di Siena)

Girone H

Chieti-Aurora Alto Casertano (Diella di Vasto), Matese-Vastogirardi (Onorato di Nola), Gladiator-Castelnuovo Vomano (Della Corte di Napoli), San Nicolò Notaresco-Nereto (Franchi di Teramo), Vastese-Pineto (Di Florio di Lanciano)

Girone I

Cassino-Trastevere (Waldmann di Frosinone), Cynthialbalonga-Team Nuova Florida (Papagno di Roma 2), Flaminia CivitaCastellana-Aprilia Racing (Chirnoaga di Tivoli), Montespaccato-Rieti (Valzano di Roma 1), Ostiamare-Fiuggi ( D’Urso di Roma 1), Monterotondo-Insieme Formia (Mattacchione di Cassino), Unipomezia-Artena (Germano di Ostia Lido)

Girone L

Bisceglie-Audace Cerignola (Lamacchia di Barletta), Brindisi-Bitonto (Andreula di Molfetta), Città di Fasano-Molfetta (Caldarulo di Bari), Nardò-Gravina (Santoro di Taranto), Matino-Casarano (Alfieri di Lecce)

Girone M

San Giorgio-Lavello (Capezza di Napoli), Francavilla-Nola (Carlomagno di Moliterno), Giugliano-Afragolese (Oliva di Nocera Inferiore), Portici-Aversa (Rossomando di Salerno), Mariglianese-Sorrento (Magnifico di Caserta)

Girone N

Cavese-Rende (De Cicco di Nola), Cittanova-Santa Maria Cilento (Basile di Vibo Valentia), Gelbison-Lamezia Terme (Tedesco di Battipaglia), Nocerina-Castrovillari (Esposito di Ercolano), San Luca-Rotonda (Milone di Taurianova).