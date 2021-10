Juniores Under 19, anticipata al 12 marzo la settima giornata di ritorno

Genova. Il Dipartimento Interregionale, a seguito della ufficializzazione delle date della Viareggio Cup 2022 che si terrà dal 16 al 30 marzo 2022 a cui parteciperà la rappresentativa serie D, ha disposto la modifica del calendario delle gare del Campionato Nazionale Juniores Under 19 per la corrente stagione sportiva anticipando al 12 marzo 2022, data originariamente prevista per la sosta, la settima giornata di ritorno per i gironi A, B, C, D, E, F, G, I, L ed M, inizialmente programmata per il 19 marzo 2022, lasciando invariate le giornate di campionato dal 26 marzo in poi. Lo annuncia la Lnd.

Ecco la variazione nel Campionato Nazionale Juniores Under 19.