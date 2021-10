“Ippon Girls”: nuova iniziativa dello Judo Club Ventimiglia

Ventimiglia. “Ippon Girls”: altra grande iniziativa firmata Judo Club Ventimiglia ASD. Le prime cinque bambine, nate negli anni 2011 – 2012 – 2013, che si iscriveranno ai corsi di judo potranno frequentare gratuitamente gli allenamenti fino al 31 dicembre 2021.

“Ippon Girls” è un progetto, ideato appositamente per la promozione della pratica sportiva femminile, costruito su misura per le giovani atlete. Infatti è nato dalla collaborazione tra Antonella Iannucci, Katya Iannucci e Maruska Iamundo, tutte judoka cinture nere e insegnanti di judo, laureate rispettivamente in scienze motorie e in

psicologia le prime due e la terza atleta agonista di livello internazionale, che hanno deciso di condividere la loro professionalità e la loro esperienza in una società sportiva, lo Judo Club Ventimiglia, dove la pratica sportiva femminile è da sempre molto sostenuta, come dimostrano anche i grandi risultati agonistici delle ragazze.

Da sottolineare anche l’importante aspetto legato alla promozione della salute psico-fisica delle giovani praticanti fin dall’infanzia. Infatti esercitarsi con continuità nello judo significa migliorare il proprio stile di vita e ottenere importanti benefici a livello di benessere personale e della propria salute. L’obiettivo è quello di favorire le pari opportunità nello sport offrendo alle ragazze l’occasione di praticare una disciplina olimpica di grande tradizione. Con l’aggiunta anche che, per le ragazze, saper prevenire, riconoscere e difendersi in situazioni di pericolo, oggigiorno è una competenza che non guasta.

Non da ultimo, “IPPON Girls” è un utile supporto alle necessità economiche delle famiglie delle giovani atlete consentendo loro di praticare sport gratuitamente. Lo Judo Club Ventimiglia, dei maestri Rocco, Antonella e Katya Iannucci, Maruska Iamundo è una società sportiva da sempre in prima linea nella promozione e diffusione dei valori educativi e formativi legati alla pratica sportiva.