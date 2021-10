Sanremo. La polizia è intervenuta al Carrefour di Bussana per sedare una lite scaturita da un incidente stradale. Verso le 18 uno scooterista, con a bordo la madre, ha investito una donna nordafricana mentre questa stava attraversando sulle strisce sull’Aurelia ad Arma di Taggia poco dopo la galleria di ingresso alla cittadina. La malcapitata, urtata dallo scooter, è finita a terra, mentre l’investitore ha proseguito per la sua strada in direzione Sanremo.

I parenti della ferita, lì sul posto, hanno immediatamente inseguito l’investitore, per poi bloccarlo nei pressi del supermercato, dove ne è nato un diverbio dai toni accesi, smorzato solo dall’intervento di polizia e municipale. Anche lo scooterista, sotto choc, ha avuto bisogno delle cure mediche. La donna, prima, era stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Borea in codice giallo di media gravità.