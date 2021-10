Interruzione dell'energia elettrica a Sanremo: zone, giorni e orari - Riviera24

Sanremo. L’Amaie SpA comunica che, nella giornata di giovedì 4 novembre a seguito di inderogabili necessità di manutenzione della rete di distribuzione dell’energia elettrica dalle 8 alle 13 sarà sospesa l’erogazione dell’energia elettrica alle utenze delle seguenti zone:

Strada Borgo Tinasso, via Gabriele D’Annunzio, strada Isola Inferiore, strada Borgo Opaco, via Monte Ortigara, via Ludovico Ariosto, strada San Bartolomeo, Regione Gozo Inferiore e Superiore, Regione Villa, Regione San Romolo, viale dei Pini, prato delle Monache, Strada Senatore Ernesto Marsaglia, località Bevino, località Puntetta, località Borello, regione San Michele, località Villa Foscolo, località Primi Pini, località Pian della Castagna, regione Isola Superiore.

Gli impianti devono però considerarsi permanentemente in tensione, per cui è pericoloso avvicinarsi ad essi anche se riscontrati momentaneamente fuori tensione.