Industria dei viaggi, la Liguria al Wtm di Londra: presenti quattro operatori della provincia di Imperia

Genova. Con uno stand di 40 metri quadrati nell’area expo di Enit, la Liguria del turismo sarà protagonista al World Travel Market di Londra, in programma dal primo al 3 novembre.

Quest’anno il Wtm sarà un evento ibrido, con una fase in presenza che si svolgerà nelle prime tre giornate di novembre all’Excel di Londra, presso il Royal Victoria Dock, e un evento virtuale che si terrà la settimana successiva dall’8 al 9 novembre.

Con 50mila tour operator presenti, 11mila buyer, 3mila giornalisti accreditati e circa 80 paesi rappresentati, il Wtm è il principale evento globale per l’industria dei viaggi. Un business che, secondo gli organizzatori, genererà un fatturato di oltre 3,71 miliardi di sterline in contratti nel settore dei viaggi.

«Come ha confermato un recente e prestigioso sondaggio, la Liguria è in fase di grande crescita a livello di apprezzamento da parte dei turisti – così l’assessore al Turismo Gianni Berrino – e quindi la nostra presenza al Wtm di Londra è molto importante per proseguire il lavoro di promozione della regione. L’evento ha luogo a ridosso della stagione invernale che siamo certi possa essere molto positiva per continuare l’ottimo trend di quest’estate: ringrazio gli operatori liguri presenti a Londra augurando loro un buon lavoro».

«Mentre i confini di tutto il mondo riaprono per il turismo internazionale e i professionisti di tutto il settore dei viaggi globali si riuniscono fisicamente a Londra, la Liguria è pronta a fare la sua parte, puntando ancora sui nostri valori e il nostro patrimonio naturale, fatto di territorio e cultura, di bellezza e destagionalizzazione – spiega Roberto Moreno, commissario straordinario di Agenzia “In Liguria” – ancora una volta è molto importante che Agenzia abbia saputo coinvolgere ed attrarre ben 8 imprenditori liguri. È il segno di una collaborazione che continua. Così come noi vogliamo continuare l’onda lunga del rilancio, che prosegue da mesi».

Con il grande stand nell’area Enit Italia e tanti appuntamenti in programma, Regione Liguria e Agenzia “In Liguria” incontreranno i professionisti del settore, a riprova del costante impegno sui mercati stranieri per promuovere il territorio e fare business in uno dei settori trainanti dell’economia regionale.

Di seguito l’elenco degli operatori liguri presenti:

1 Città di Bordighera -Bordighera

2 Comune di Sanremo – Sanremo

3 Consorzio Turist Comm Service – Elevation Club – Imperia

4 City of Genoa – Genova

5 Giada Residence – Moneglia

6 Iscra – Genova

7 Kitty Tours – Imperia

8 Oasi Hotel – Levanto.