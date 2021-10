Indian Wells Masters, Struff è il primo avversario dell’armese Fognini

Taggia. Fabio Fognini affronterà Jan-Lennard Struff all’Indian Wells Masters, in programma dal 7 al 17 ottobre all’Indian Wells Tennis Garden, in California.

Ai trentaduesimi di finale del singolare maschile dell’Atp Masters 1000 di Indian Wells, il tennista di Arma di Taggia giocherà contro il tedesco che ai 64esimi di finale ha battuto Daniel Elahi Galán in due set per 7(7)-6(4) 6-3.

L’armese è pronto per la nuova sfida al “BNP Paribas Open”.