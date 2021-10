Incontrare Francesco Totti mentre si gioca una partita a padel. Succede a Dolceacqua

Giocare una partita a padel e vedere arrivare Francesco Totti. E’ successo oggi pomeriggio a Dolceacqua dove il celebre ex calciatore della Roma è stato fotografato.

Il “capitano” in visita a Dolceacqua, ha fatto visita anche al tennis club dove è stato immortalato da alcuni giocatori: «Può anche capitare che mentre giochi a padel arrivi Totti e in maniera educata ti chieda di poter fare una foto con te!» lo scrive sui social, ironicamente, un giocatore che oggi si è imbattuto, per caso o per fortuna, in uno dei giocatori più famosi al mondo.