In Liguria al via webinar formativi gratuiti organizzati da Usr

Genova. Al via webinar formativi gratuiti organizzati da USR per la Liguria.

Nell’ambito del progetto regionale “Il territorio si fa scuola”, USR per la Liguria in collaborazione con il Centro di sperimentazione e assistenza agricola http://www.cersaa.it/ organizzano un ciclo di webinar formativi gratuiti per docenti di ogni ordine e grado e studenti delle scuole secondarie secondo grado. Supporto tecnologico fornito gentilmente da ITTN Nautico San Giorgio. L’orario dei webinar 11,30-13 permette ai docenti di potersi collegare con gli alunni della propria classe. Si specifica che gli studenti e i docenti per ottenere l’attestato di partecipazione devono iscriversi e collegarsi con il proprio device (pc, smartphone o tablet) per ogni singolo webinar. Il sistema della piattaforma infatti genera e invia automaticamente l’attestato di partecipazione solo alle utenze mail che si sono iscritte e che si sono regolarmente collegate per partecipare.

Le scuole interessate a fare valere per gli studenti le ore webinar come PCTO devono comunicarlo al CERSAA, nello specifico scrivendo a info@cersaa.it. Gli studenti dovranno partecipare ai webinar iscrivendosi a ciascuno di essi mediante il link nel volantino, al termine di tutto il ciclo dei webinar ogni studente invia in allegato a info@cersaa.it gli attestati ricevuti in automatico al termine di ogni webinar sulla propria casella mail con la quale ci si è iscritti. Il CERSAA genererà al singolo studente certificato PCTO per le ore totali degli attestati presentati.

I docenti dottori Agronomi e dottori Forestali iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali che hanno partecipato ai webinar possono fare domanda di riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali (CFP) accedendo con le proprie credenziali a https://www.conafonline.it/ compilando i campi presenti nella “Richiesta riconoscimento CFP”. La Commissione Formazione dell’Ordine di appartenenza valuterà la concessione dei CFP, secondo le regole previste da CONAF.

La locandina-webinar-usr-cersaa