Golfo Dianese. Le nuove giunte comunali di Diano Arentino, Diano Castello e Villa Faraldi saranno presto ufficializzate nei rispettivi consigli.

A Villa Faraldi il neo sindaco Stefano Damonte lo ha convocato per domani sera, giovedì 14 ottobre, alle 21; oltre alla nomina del vice sindaco Massimo Ardoino, con delega al servizio idrico integrato, tutela delle acque, tutela suolo e servizio civile, e di Marlene Grosso come assessore con delega alla cultura, sport e turismo, renderà note le altre deleghe ai consiglieri.

Paolo Sciandino per Diano Arentino, con Serena Valle, vice sindaco e Tiziana Biga, assessore, terrà il consiglio lunedì 18 alle 21.

Fanalino di coda Diano Castello, per cui il sindaco Romano Damonte ha fissato la data di giovedì 21, ancora alle 21. Non si sa se ci saranno già le nomine ufficiali o se Damonte si prenderà ancora del tempo per affidare assessorati e deleghe, ma soprattutto per l’attesa e meditata decisione per chi dovrà affiancarlo come vice.