Imperia, webinar sulla “Gestione dei disturbi muscolo scheletrici sul lavoro nel settore dei servizi socio – sanitari”

Imperia. E’ in programma giovedì 21 ottobre, dalle 14 alle 15.30, un webinar incentrato sulla “Gestione dei disturbi muscolo scheletrici sul lavoro nel settore dei servizi socio – sanitari”.

L’iniziativa, promossa dalla sede Inail di Imperia in collaborazione con il Comitato consultivo provinciale (Co.Co.Pro.), si svolge nell’ambito della campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri” promossa dall’Agenzia Europea per la Sicurezza e Salute sul Lavoro (EU-OSHA) nel triennio 2020 – 2022 e finalizzata a garantire il miglior ambiente di lavoro possibile per la salute e il benessere della forza lavoro.

L’incontro è rivolto ai lavoratori e alle figure professionali coinvolte nel sistema di gestione della salute e sicurezza del settore socio – sanitario e si propone di approfondire, in ottica preventiva, il legame tra valutazione e gestione dei rischi da DMS grazie anche al contributo delle professionalità di Inail, Asl1 Imperiese e Ispettorato nazionale del lavoro.

Al seminario in rete interverranno in qualità di relatori:

– Valentina Arginelli, direttore direzione territoriale INAIL di Savona e Imperia

– William Amoretti, presidente del Comitato consultivo provinciale INAIL di Imperia

– Pasquale di Palma, dirigente Medico II livello DT Savona e Imperia

– Marco Grandi, ispettorato nazionale del lavoro (INL) Imperia

– Salvatore Mazzarella, struttura Complessa Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, Dipartimento prevenzione ASL1 Imperiese

– Carlo Blasi, dirigente medico I livello, Sovraintendenza Sanitaria Regionale Direzione Regionale INAIL Liguria.

Per informazioni e per aderire all’iniziativa è possibile fare riferimento alla segreteria organizzativa presso la sede Inail di Imperia al seguente recapito: e.donatello@inail.it.