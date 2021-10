Imperia, torna il concorso fotografico del Circolo Castelvecchio: è rivolto solo ai fotoamatori - Riviera24

Imperia. Dopo un anno di forzata pausa, causa covid, riprende il tradizionale concorso fotografico del Circolo Castelvecchio sempre nell’ambito di “Olioliva”, la grande manifestazione dell’olio nuovo che si svolgerà ad Imperia nel mese di novembre.

«Purtroppo però ancora per quest’anno il nostro concorso sarà dimezzato in quanto rivolto esclusivamente ai fotoamatori senza le scuole che ci hanno sempre onorato di una massiccia partecipazione ma le regole e le restrizioni in vigore per esse non ci hanno consentito una loro partecipazione. Il titolo del concorso fotografico di quest’anno è: “La vita tra gli ulivi e i frantoi”. Il termine ultimo per la presentazione delle foto è il 2 novembre alle 19. Le foto verranno esposte durante la manifestazione “Olioliva” dal 5 al 7 novembre. La premiazione avverrà domenica 7 novembre alle 10,30 presso lo stand istituzionale di Olioliva. Quest’anno, a differenza degli ultimi concorsi, non sarà necessario produrre le foto sia su supporto cartaceo che digitale ma sarà sufficiente il solo supporto cartaceo; questo per rendere più snella la partecipazione dei concorrenti. Ogni concorrente potrà presentare fino ad un massimo di 3 foto. Le opere potranno essere presentate presso i migliori negozi di fotografia della provincia di Imperia o spedite a: Circolo Castelvecchio V.le Europa 7 – 18100 Imperia. L’elenco completo dei negozi aderenti sul nostro sito. Vi aspettiamo numerosi» – dicono gli organizzatori.

Premi:

1° premio Coppa o targa + buono acquisto di 300 euro

2° premio Coppa o targa + buono acquisto di 200 euro

3° premio Coppa o targa + buono acquisto di 100 euro

Premio speciale per la foto più votata dal pubblico: 100 euro.

La scheda di partecipazione e tutti i dettagli del regolamento sul sito: www.circolocastelvecchio.it.