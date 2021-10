Imperia. Nei giorni 6 e 7 ottobre, presso il Laboratorio di Meccanica Texa dell’IIS G. Marconi, Lechler Spa e Multicolor Genova, hanno organizzato un corso tenuto dall’istruttore TEXA Bernardino Puca rivolto all’Associazione Carrozzieri Genova con l’obiettivo di formare ed informare in merito alla gestione delle auto elettriche (ibride o full electric).

Lechler e Multicolor Genova sono rispettivamente produttore e rivenditore di vernici ad alto profilo tecnologico per attività di recupero e valorizzazione di mezzi di trasporto. L’Associazione Carrozzieri Genova si occupa dal 1972 di contribuire alla crescita delle aziende del settore con l’obiettivo di una politica cosolidale tra gli appartenenti alla categoria. Nell’ottica di migliorare la professionalità degli iscritti l’Associazione ha aderito al corso per garantire la formazione professionale nel settore delle auto di nuova generazione in seguito alla modifica del mercato e della conseguente normativa tecnica.

La commercializzazione di auto ibride ed elettriche ha posto il problema legislativo e assicurativo per i datori di lavoro nelle officine di avere personale qualificato alla riparazione e alla manipolazione di auto con caratteristiche simili agli impianti elettrici sotto tensione (Norma Tecnica CEI 11-27). In questo quadro di riferimento è necessario formare tre figure professionali certificate: il PEI (persona idonea, alla quale è stata riconosciuta la capacità tecnica ad eseguire specifici lavori sotto tensione), il PAV (persona avvertita, cioè adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare) e il PES (persona esperta, con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare): a grandi linee il personale PES può gestire in totale autonomia determinati lavori elettrici sul veicolo; l’operatore PAV può lavorare solo se supervisionato o sorvegliato da un PES per la messa in sicurezza del veicolo elettrico; infine il manutentore PEI è autorizzato a lavorare sotto tensione a contatto. Per dare un’idea le batterie delle auto elettriche sviluppano in media tensioni di circa 300-400 V (e anche più) e un contatto accidentale con questi voltaggi rappresenta un fattore di rischio importante per l’operatore.

La scelta degli organizzatori è ricaduta sull’Istituto Marconi di Imperia sia per la presenza dell’attrezzatura idonea e all’avanguardia sia per la collaborazione ormai decennale con TEXA, fornitrice di servizi di formazione per personale addetto alle manutenzioni elettriche nel campo della meccanica. Oltre all’organizzazione della Lochler Spa (Andrea Toniolo, Andrea Boscati) e Multicolor Genova (Valentina e Roberto Camera) e all’Associazione (GESAC, rappresentata da Fabrizio Ferrero), erano presenti con i propri dipendenti le autocarrozzerie di Genova: Carrozzeria Mori, Carrozzeria Cristiani, Carrozzeria Bruzzese, Carrozzeria Automar, Carrozeria Bolzaneto, Carrozzeria Pedroni, Carrozzeria Carraro.

L’istituto Marconi di Imperia ha utilizzato questo corso per aggiornare il suo personale docente e per aumentare l’offerta formativa per le eccellenze tra gli studenti dei corsi di meccanica. Quest’anno hanno partecipato il professor Luca Agrati del Dipartimento di Meccatronica e il professor Olipjon Nuraj del Dipartimento di Meccanica. Tra i migliori studenti del 4o anno del corso Professionale sono stati scelti Nonnis Marco e Limon Gioele, che hanno sempre dimostrato un impegno costante e un ottimo rendimento scolastico, in particolare nelle materie tecniche.

Durante i saluti di rito, al termine del corso di formazione, l’organizzatore Andrea Boscati si è complimentato per la qualità dell’attrezzatura e la dedizione del personale tecnico della scuola nella gestione e nel mantenimento del Laboratorio di Meccanica, sostenendo di aver potuto così svolgere con piena soddisfazione il corso formativo di 20 ore. Nella stessa occasione il dirigente Luca Ronco ha sottolineato la fondamentale importanza del raccordo tra l’industria, il territorio e la scuola professionale, ponendosi l’obiettivo di trasformare l’Istituto in un luogo d’incontro e di sintesi di questo trinomio importante. Con questo appuntamento l’IIS G. Marconi sta tenendo fede alla promessa di incrementare le attività di formazione per il personale docente e di stringere relazioni di partenariato attivo con le aziende di manutenzione tecnica, per favorire l’inserimento professionale dei suoi studenti a fine corso.