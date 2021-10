Imperia. Si è insediato ufficialmente oggi il nuovo prefetto di Imperia Armando Nanei, 63 anni. L’esponente del governo centrale sul territorio ha incontrato stamane il sindaco di Imperia Claudio Scajola e i vertici provinciali delle forze dell’ordine, per un saluto istituzionale.

«Per me è la prima esperienza da Prefetto della Repubblica, sono molto contento di aver avuto questo incarico. E’ una provincia straordinaria e una città bellissima, quindi sono veramente molto soddisfatto», ha dichiarato Armando Nanei, che prima di essere nominato Prefetto, lo scorso 15 ottobre, ha lavorato anche in Liguria, nel 2010, come vicario del questore di Genova e poi nel 2013, quando in qualità di dirigente superiore della Polizia di Stato ha assunto la dirigenza della Polizia Ferroviaria della Liguria.

«Conosco la Liguria – ha detto – Fino a ieri ero un dirigente generale di pubblica sicurezza e ho lavorato sia in Questura che nella Polizia ferroviaria, per cui conosco tutto il territorio ligure e anche questa provincia».

La carriera. Nato a Lanciano, in provincia di Chieti, Nanei è sposato e padre di tre figli. Si è laureato in giurisprudenza ed è entrato nella Pubblica Sicurezza nel febbraio 1986, assegnato al III Reparto Mobile di Milano. Dal 1987 al 1989 è stato funzionario presso il Reparto Volanti della Questura di Milano. Nel 1989 è stato trasferito a Bologna dove prima venne assegnato al Reparto Volanti e poi nel 1990 al Commissariato di Imola. Nel 1993 tornò a Bologna dove diresse alcune Sezioni della Squadra Mobile per poi diventarne nel 1999 il dirigente. Nel 2007 assume l’incarico di vicario del questore di Lucca e successivamente nel 2010 quello di vicario di Genova. Nel 2013 venne promosso dirigente superiore della Polizia di Stato e assunse la dirigenza della Polizia Ferroviaria della Liguria. Nel 2014 venne nominato questore della Provincia di Isernia per poi assumere a Roma nel 2015 la direzione delle Specialità della Polizia Ferroviaria. Dal giugno 2019 è direttore generale di Pubblica Sicurezza, ha quindi svolto le funzioni di questore di Firenze e successivamente ha ricoperto l’incarico di direttore centrale dell’Ufficio Ispettivo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza presso il Ministero dell’Interno. È stato nominato Prefetto lo scorso 15 ottobre dal Consiglio dei Ministri.