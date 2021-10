Imperia, Serenella Sossi torna a esporre a Sm’Art Aix

Imperia. Serenella Sossi, dopo un’estate ricca di impegni artistici, torna a esporre a Sm’Art Aix nello stand di Monteoliveto Gallery.

In mostra le sue sirenette in bronzo e la nuovissima “Forma Sirena” in piccolo formato, “miniatura” della omonima scultura monumentale in bronzo che dal luglio scorso svetta sul molo di Imperia Oneglia. In esposizione anche alcuni suoi quadri tra cui due piccoli formati 40x40cm dalle tonalità pastello. Una nota di rosa e di sereno ben augurale. Inoltre, dipinti della serie “ST Origine”, lavori decisamente più concettuali a conferma dell’ecletticità dell’artista.

Quasi in concomitanza, opere dell’artista sono esposte anche a Parigi per la mostra “Atmosphères” organizzata da MG Paris al 15 di rue Saint Bernard – Paris 11ème, dall’11 al 18 ottobre.