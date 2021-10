Imperia. Un incendio di spazzatura è stato spento, nel primo pomeriggio, dai vigili del fuoco del Comando provinciale il mucchio di rifiuti si trovava a bordo strada, in via Giovanni Ballestra a Porto Maurizio. Non è chiara, al momento, l’origine delle fiamme e non si esclude che qualcuno abbia volontariamente dato fuoco all’immondizia.