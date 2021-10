Imperia, presentato in consiglio comunale il progetto di illuminazione pubblica

Imperia. In consiglio comunale è stato proposto questa sera anche il progetto preliminare di proposta di partenariato per l’illuminazione pubblica con Enel X.

«Abbiamo ritenuto in questa sede, dopo aver presentato il progetto per le ex ferriere, questo ulteriore disegno che sarà un completamento complessivo tra Porto Maurizo e la calata di Oneglia. In caso di approvazione della giunta verrà quindi sottoposto alla delibera di consiglio comunale» ha commentato l’assessore Laura Gandolfo.

Il progetto, secondo Enel x permetterà di portare all’interno del sistema elettrico innovazione e sostenibilità «Il progetto verte su alcune tre macro aeree: illuminazione pubblica, basato sulla percezione, garantisce risparmio energetico e qualità degli ambienti superiore rispetto a quello che abbiamo oggi; parco di energia, con l’obiettivo di inserire tecnologie da fonte rinnovabili in ottica green, prevede la realizzazione di un biolago e l’installazione di due bobine mini eoliche oltre ad una serie di infrastrutture legate alal ricarca dei veicoli elettrici e dei sistemi che renderanno edotti i visitatori sui flussi di energia; ed infine investimenti e canoni».