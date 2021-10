Imperia, il nido d'infanzia Magicabula riceve l'accreditamento della Regione Liguria - Riviera24

Da pochi giorni il nido d’infanzia Magicabula di Imperia ha ricevuto l’accreditamento della Regione Liguria, un importante avanti per le insegnanti e per i genitori. Una scuola che ha visto crescere generazioni di bambini a partire dal 2007 e un risultato per cui le titolari Angela Bucci e Jessica Sessolo lavorano da anni.

«Abbiamo lavorato con grande impegno per questo passaggio, dopo un cambio di struttura e una pandemia che ci ha bloccati. Oggi con grande orgoglio possiamo affermare di essere il primo nido privato di Oneglia ad essere stato accreditato dalla Regione».

Un successo della scuola ma anche un grande sostegno per i genitori. Con l’accreditamento infatti è ora possibile per le famiglie attingere ai contributi che la Regione eroga ogni anno, oltre alla garanzia di una struttura valutata secondo standard elevati.

Il 14 ottobre il sopralluogo della Regione ha reso ufficiale l’accreditamento con il riconsocimento di alcune eccellenze a livello pedagogico.

«Ringraziamo per la collaborazione la coordinatrice Laura Liguori, la collega e amica da anni Viviana Petrini, la new entry Laura, nonché le Istituzioni, il distretto socio sanitario, in particolare la dott.ssa Grassi, la dott.ssa Scotti, la coordinatrice pedagogica del distretto di Imperia dott.ssa Silvia Sobrero, che ci hanno spronato, nonostante le difficoltà, ad avere questo obbiettivo che non avremmo raggiunto senza il supporto delle nostre famiglie. Fare qualità è un lavoro, che si dipana nel tempo, che non può mai dirsi concluso».