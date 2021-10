Imperia, il ministro Carfagna annuncia messa in sicurezza della strada della val Caramagna

Imperia. « Sono a disposizione, da oggi mi farò carico di dare risposte sui tempi di attuazione e realizzazione di queste opere sollecitando gli uffici competenti del Mise. Lo stesso stiamo facendo per la messa in sicurezza della strada della val Caramagna, stiamo lavorando per mettere insieme un decreto infrastrutture o per inserire alcuni interventi strategici all’interno della legge di Bilancio». Lo ha detto il ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, che a Imperia ha partecipato al vertice istituzionale su coesione territoriale e infrastrutture tra Piemonte e Liguria promosso dal sindaco Claudio Scajola, insieme con il presidente di regione Piemonte Alberto Cirio e il governatore ligure Giovanni Toti.

Al centro dell’incontro, il rafforzamento dei rapporti tra Piemonte e Liguria, soprattutto per quanto attiene le province di Savona e Imperia, e le infrastrutture, con particolare riguardo al raddoppio ferroviario Andora-Finale Ligure, al Colle di Tenda e a quello di Nava.

Non tutti gli interventi hanno ricevuto finanziamenti dal piano nazionale di ripresa e resilienza «perché come tutti sappiamo il piano non finanzia interventi per trasporto su gomma in quanto la commissione europea la ritiene inquinante», ha spiegato Carfagna. «Sono però consapevole, e il governo è consapevole, che si tratta di opere assolutamente strategiche per questi territori – ha aggiunto – Per questa ragione, opportunamente sollecitata dal sindaco Scajola nelle settimane scorse, siamo già al lavoro perché nel tempo più breve possibile si possa concretamente provvedere a trovare le coperture finanziare che mancano e soprattutto ad accelerare quegli interventi che hanno bisogno di essere accelerati».