Imperia, il collegio provinciale dei geometri dedica la sede alla memoria di Nino Gramegna

Imperia. Il collegio provinciale dei geometri di Imperia ha intitolato la propria sede allo storico geometra Nino Gramegna, scomparso lo scorso anno.

Il 25 ottobre, in presenza dei figli, di tutto il consiglio e del presidente nazionale Maurizio Savoncelli, è stata scoperta ufficialmente la targa.

Un gesto simbolico, per ricordare un grande e storico professionista che si è profuso per il collegio, rivestendone la carica di presidente e che si è impegnato nel corso degli anni per l’acquisto dell’attuale sede del collegio.