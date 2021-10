Imperia, il 18 dicembre si vota il nuovo presidente della Provincia: Abbo resta in carica fino al responso delle urne

Imperia. I sindaci e i consiglieri comunali voteranno sabato 18 dicembre per l’elezione del nuovo presidente della Provincia e del nuovo Consiglio provinciale. Sino a quella data il presidente Domenico Abbo resterà alla guida dell’Amministrazione. La comunicazione ufficiale è arrivata da Roma, dove la Conferenza Stato Città Autonomie Locali e il Governo hanno concordato sia l’election day del 18 dicembre per tutte le Province che devono rinnovare i loro organi, sia la proroga sino a quella data degli organi in carica.

Entrambe le decisioni arrivano su proposta dell’Upi (Unione Province d’Italia), che con un’apposita nota ha informato tutti i presidenti delle Province. Complessivamente sono 75 su 76 le Province che andranno al voto il 18 dicembre. Tra queste c’è anche quella di Imperia, dove si voterà sia per il Presidente sia per il Consiglio provinciale (il primo perché decade dalla carica di sindaco di Lucinasco, il Consiglio perché in proroga da maggio). Il presidente Domenico Abbo, in procinto di lasciare la carica di sindaco a Lucinasco in quanto non più candidabile alle elezioni di domenica e lunedì, rimarrà così presidente della Provincia ancora per due mesi e mezzo.

«Apprendo con soddisfazione le decisioni prese a Roma, su impulso dell’Unione Province d’Italia – dice Abbo

– l’emergenza-Covid che ha costretto al rinvio delle elezioni previste a maggio, e le normative contrastanti sul tema, avevano creato un po’ di confusione. Ora è stata fatta chiarezza. Mi auguro che quanto è successo possa una volta di più convincere il Parlamento a mettere mano all’impianto legislativo che ha stravolto la vita delle Province».

Il 18 dicembre a Imperia si voterà quindi per eleggere il nuovo presidente (per legge dovrà essere un sindaco) che rimarrà in carica 4 anni, e il nuovo Consiglio provinciale (sono eleggibili sindaci e consiglieri comunali), che rimarrà in carica 2 anni. Come succede dal 2014, saranno elezioni di secondo livello: andranno alle urne solo i consiglieri dei Comuni della provincia. Il peso elettorale di ogni voto dipenderà dal Comune di appartenenza. Le candidature per entrambe le elezioni dovranno essere presentate sabato 27 e domenica 28 novembre.