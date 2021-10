Imperia, green pass obbligatorio dal 15 ottobre: le aziende agricole attendono chiarimenti

Imperia. Le aziende agricole della provincia di Imperia, ma non solo, con dipendenti che hanno solo attività esterne (ovvero che si occupano di viticoltura, seminativi, ortofrutta e floricoltura, escluse le serre) stanno attendendo le linee guida ministeriali sull’obbligo del green pass, in vigore dal prossimo 15 ottobre.

A pochi giorni dalla data indicata dal Governo i titolari delle imprese agricole non sanno ancora se dovranno chiedere o meno la certificazione verde ai loro dipendenti allorché ogni mattina andranno a lavorare in aperta campagna. Massimiliano Pirrello, Cia Imperia: «Le linee guide erano previste da giorni, oggi sono uscite ma non chiariscono i tanti dubbi che sono stati manifestati. A pochi giorni dall’ingresso dell’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro gli agricoltori sono nell’incertezza. Un aspetto che crea non pochi dubbi è quello delle imprese agricole condotte da un solo nucleo familiare, che convive già sotto lo stesso tetto. Per loro vale l’obbligo del green pass per lavorare? O, dato che sono congiunti, non è necessario?».

«Cia Imperia, peraltro, precisa che non si tratta di essere o meno a favore del certificato verde – continua Stefano Roggerone, presidente di Cia Imperia – vengono chieste solo linee guida che non generino confusione fra i titolari e idipendenti e che non lascino spazi per interpretazioni originali o personali. Se ci sarà una regola, questa dovrà venire rispettata da tutti i soggetti interessati».