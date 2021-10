Imperia, Fp Cgil: «Continua la carenza di personale sanitario nella nostra provincia» - Riviera24

Imperia. «Continua la carenza di personale sanitario nella nostra provincia. Situazione non semplice, sia per l’azienda sanitaria Asl 1 sia per le strutture private e Rsa. Da una parte il territorio, dove nelle case di riposo troviamo carenze di personale legate soprattutto a figure quali infermieri, Oss, fisioterapisti, educatori, sicuramente difficili da reperire, personale in continuo movimento da una struttura all’altra in balia di contratti non sempre incoraggianti e talvolta rispettati solo in parte, con continui cambi di appalto che costringono i lavoratori spesso a scelte difficili, in alcuni casi costretti anche ad abbandonare la nostra provincia verso situazioni più stabili. Dall’altra parte l’azienda sanitaria Asl 1 che rende discutibili le proprie scelte di gestione aziendale. Anche in questo caso ormai da tempo come FP CGIL rivendichiamo una carenza cronica di personale» – fa sapere Fp Cgil.

«Da tempo vediamo richieste di mobilità in uscita dei nostri infermieri, Oss, ostetriche in cerca di altre sistemazioni. Non possiamo che richiedere più impegno e collaborazione. L’applicazione della contrattazione decentrata, il riconoscimento dei vari istituti contrattuali che inspiegabilmente tardano ad essere discussi. Personale sanitario con media età superiore ai 50 anni, stanco, sottoposto a continui disagi organizzativi, incrementi dei carichi di lavoro (vedi campagna vaccinale e non meno l’adeguamento all’ultimo Decreto Legge che richiede un ulteriore impiego di risorse nella verifica dei requisiti idonei per poter lavorare nei propri luoghi di lavoro) salari e indennità ai minimi livelli contrattuali, che da anni non riesce ad accedere alle progressioni economiche. Contratti a tempo determinato rinnovati a singhiozzo, ancora nessuna informazione sul rinnovo di circa 50 contratti a termine per il personale Oss attualmente in servizio. Richieste di organico sottovalutate come apprendiamo dalla delibera di Alisa del 13/10/2021 che vede una richiesta di 36 infermieri per la nostra provincia a fronte di 160 richiesti dalla vicina Savona. Ancora tanta confusione sulla privatizzazione dell’ospedale di Bordighera dove da circa due anni vediamo organizzati reparti e servizi con continua “transumanza” del personale tra Bordighera e Sanremo» – dichiara Fp Cgil.

«L’impegno che oggi viene chiesto a tutti i nostri lavoratori, è l’impegno che la Fp Cgil chiede a tutte le nostre amministrazioni, più collaborazione e una migliore organizzazione. Non possiamo permetterci continue fughe di figure fondamentali per la tutela dei nostri servizi e del nostro territorio che uniti alla carenza di reperibilità, e alla forte richiesta delle province vicine, rischiano di indebolire ulteriormente le nostre risorse» – afferma per la segreteria Fp Cgil Imperia, Alessandro Petrini.