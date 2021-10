Imperia, ecco come è costituita la sala sicurezza ed emergenza della città

Imperia. La città di Imperia, come si è visto già dall’ultima allerta meteo degli scorsi giorni, ha una nuova Sala Sicurezza ed Emergenza. Si tratta di un locale appositamente attrezzato per la gestione di emergenze cittadine.

La struttura si trova sul molo “Silvio Pastorelli”, noto come molo San Lazzaro ed è dotata della seguente tecnologia: maxischermo, da cui possono essere visionate le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza cittadino così come grafici e immagini; una postazione con due computer collegati con il sistema di videosorveglianza e l’Ente; un tavolo con 15 sedute per riunioni e un plastico che raffigura il territorio comunale, delle dimensioni di 3,00×2,00 mt

L’utilizzo della Sala Sicurezza ed Emergenza, previa autorizzazione da parte del Comando della Polizia Municipale, deve avvenire per i seguenti fini: accesso al sistema di videosorveglianza cittadino, emergenze di protezione Civile (COC) e necessità in ambito Portuale.