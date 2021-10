Imperia, degustazioni di Pigato e Vermentino in biblioteca. Oneglio: «Eccellenze del territorio da conoscere» - Riviera24

Imperia. In occasione della Giornata nazionale delle tradizioni e all’interno della rassegna “Aspettando il Centenario”, si svolgerà, martedì 26 ottobre, l’iniziativa “Imperia in Vino”. L’appuntamento, organizzato dall’Amministrazione Comunale, avrà inizio alle 18.30 all’interno della Sala Convegni della Biblioteca Civica.

L’incontro è suddiviso in due momenti. Si inizierà con una degustazione di Pigato e Vermentino insieme a un sommelier FISAR. Quattro aziende dell’Imperiese hanno offerto in omaggio il loro vino per questa degustazione: si tratta di Il Cascin, Laura Aschero, Poggio dei Gorleri e Vis Amoris. I partecipanti avranno la possibilità di scoprire caratteristiche e peculiarità dei vini del territorio, guidati attraverso un’analisi visiva, olfattiva e gustativa. A seguire, intorno alle ore 19.30, si passerà al secondo momento: un aperitivo con protagonisti i vini degustati in precedenza.

«Pigato e Vermentino sono due eccellenze del nostri territorio. Nonostante le difficoltà legate all’orografia, dalle fasce collinari dell’imperiese nascono questi vini leggeri e raffinati, che ben si accompagnano con l’ottima cucina locale. Riteniamo che questa iniziativa sia utile per dare loro il giusto riconoscimento e per permettere a tutti di conoscere maggiormente questi vini. Invito pertanto i cittadini a prenotarsi e a partecipare», commenta l’assessore a Commercio e Turismo, Gianmarco Oneglio.

L’evento è a ingresso libero, sino ad esaurimento posti. Per la degustazione è obbligatoria la prenotazione al numero 393 2113941. Sarà necessario esibire il green pass per accedere.