Imperia. La logistica per la preparazione di Olioliva è alle porte, come comunicato oggi dall’assessore Oneglio, durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Dopo la riunione in Prefettura e con la collaborazione delle forze dell’ordine, calata Cuneo si prepara già da domani, 28 ottobre, alla sistemazione dell’evento.

Per le zone di via Bonfante, via Berio e via Peirano, la logistica prenderà il via a partire dalle 7.00 del mattino di giovedì 4 novembre.