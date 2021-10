Imperia, coltivavano marijuana nel giardino di casa: denunciati tre componenti di una famiglia

Imperia. La Polizia di Stato di Imperia, nella giornata del 19 ottobre, ha denunciato tre componenti di un nucleo familiare per coltivazione di sostanze stupefacenti nel giardino della propria abitazione.

La vicenda prende le mosse da uno dei quotidiani controlli effettuati dagli operatori di volante, realizzati nell’ambito dell’implementazione dei servizi di controllo del territorio, disposta dal questore della Provincia di Imperia Giuseppe Felice Peritore, i quali si estendono capillarmente fino alle zone periferiche e alle frazioni del Comune di Imperia, al fine di rispondere alle esigenze di sicurezza dei cittadini.

L’attenzione degli operatori, impegnati nel pattugliamento di una delle suddette frazioni è stata attirata da alcune piante alte circa 100 cm, custodite nel giardino di un’abitazione privata, di sembianze tali da far presumere si trattasse di piante di marijuana. L’approfondimento del controllo ha confermato la presunzione degli operatori, consentendo di rinvenire, nel giardino della villa abitata da un nucleo familiare composto da tre imperiesi, 9 piante di genere femminile di marijuana, le quali avevano già sviluppato infiorescenze pronte al consumo.

Alla luce di quanto emerso dall’attività investigativa svolta, le tre persone sono state denunciate a piede libero per il delitto di coltivazione di sostanze stupefacenti per uso non esclusivamente personale.