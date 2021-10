Imperia, bambina piccola chiusa in auto liberata dai vigili del fuoco

Imperia. Disavventura a lieto fine, oggi pomeriggio, per una mamma e la sua figlioletta di due anni. In piazza Roma, sembra per una disattenzione della genitrice, la bambina è rimasta chiusa in auto con le chiavi dentro, senza aver la possibilità di raggiungerle.

Ed è così che la piccola è stata liberata dal provvidenziale intervento dei vigili del fuoco dal Comando provinciale. I pompieri dopo aver aperto la portiera senza danneggiare la vettura, hanno fatto si che madre e figlia si riabbracciassero.