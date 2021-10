Il sanremese Kevin Liguori a Ottobiano per la semifinale di campionato

Sanremo. Presso il circuito Internazionale di Ottobiano scendono in pista i compagni di squadra del team trt, schierati come titolari Michele Milanesi e Kevin Liguori (campione del mondo di Legend Cars nel 2019 ad Atlanta, Stati Uniti) e in veste di wild card Stefano Piraneo.

In pista presenti anche personalità di rilievo come Franco Bobbiese di Paddock TV ed ex conduttore dello studio post gara della MotoGP. Da subito le condizioni meteo non erano delle migliori con il GP a rischio cancellazione che poi però è riuscito ad essere confermato. Si tratta della semifinale di campionato, il time table prevede due manche di gara suddivise in tre gironi per i round 7/8 e un layout in configurazione reverse.

La pioggia torna a scendere sulla pista pavese dal secondo girone dove stanno gareggiando Piraneo e Milanesi rispettivamente sesto e settimo sotto la bandiera a scacchi. Quando inizia il terzo girone la pioggia persiste e peggiora rendendo la pista troppo pericolosa, Liguori in lotta per la sesta posizione capisce che non bisogna osare troppo e con il senno di poi ci ha visto lungo. Davanti finiscono fuori pista e riesce a chiudere in quarta posizione.

Le gare successive vengono sospese a causa delle condizioni troppo critiche della pista rimandando il verdetto direttamente alla finale, a novembre, dove continuerà la rincorsa per qualificarsi alle finali europee e ai mondiali di Las Vegas.