Sanremo. Salute dei piedi dei bambini: è un bene che i bebé camminino scalzi? Questo l’argomento affrontato dalla dottoressa Marika Manera, podologo sanremese specializzato in podologia pediatrica, ospite del programma “Eccellenze Italiane” su Odeon Tv, lo scorso 27 settembre.

«Si tratta di un tema molto dibattuto. I genitori si informano sui social, sul web e sulle riviste, si danno consigli tra loro e quindi questa domanda crea dei dubbi – ha spiegato la dottoressa Manera – . Ci sono tantissime pubblicazioni scientifiche che ci parlano del benessere dei bambini a piedi nudi, proprio perché il piede è un organo di senso, importantissimo nei primi mesi, molto più fine come organo della mano, infatti abbiamo visto spesso i bambini che si portano i piedi alla bocca proprio per scoprire il mondo intorno a sé, quindi il proprio corpo nello spazio e mettere una calzatura quando non ce n’è la necessità perché il bambino non deve camminare è assolutamente sbagliato».

Foto 2 di 2



Ci sono calzature ideali da far indossare ai bambini in base all’età: «Possiamo distinguere due fasce: innanzitutto quando gattonano e camminano è meglio lasciarli a piedi nudi – afferma la dottoressa – , laddove siamo difronte a dei primi passi possiamo fare indossare delle calzature che abbiano le caratteristiche di un piede, quindi come se simulassero l’andare scalzo, per cui morbidissime, quasi più una calza che una scarpina. Nei bambini un po’ più grandi, dai 4-5 anni in sù, possiamo prediligere delle scarpe che abbiano una suola dura, molto flessibile, ma che non si ammortizzi, perché l’impatto che il tallone fa con il suolo è importantissimo per far crescere l’osso buono, che abbia magari una chiusura con il velcro che faciliti la chiusura e l’apertura da solo del bambino e che la punta sia molto ampia, importante anche che abbia una soletta estraibile».

Al video sottostante è possibile guardare l’intervista integrale fatta alla dottoressa Marika Manera:

La dottoressa Marika Manera, visita a Sanremo presso l’Ambulatorio Fisiomed in corso Cavallotti 22, per appuntamenti: 0184 634450, a Bordighera presso il centro Bordighera Salute in via Roma 5, per appuntamenti: 0184 261598, ad Alassio presso il centro medico Ippocrate in via Verdi 6, per appuntamenti: 0182 646710 e a Pisa presso il centro medico You in viale Italia 2, per appuntamenti: 0587 734714.

Per informazioni visitare il sito www.podologomanera.it.