Il “Comitato dei guariti Covid” si esprime sullla durata di validità del Green Pass

Il “Comitato dei guariti Covid” si esprime in merito alla durata del Green Pass per le persone che hanno sviluppato anticorpi naturali dopo aver contratto e superato la malattia.

«Il certificato sanitario dei vaccinati è stato prolungato a 12 mesi, proprio mentre da Israele arrivavano evidenze scientifiche della diminuzione dell’immunità vaccinale dopo i 6 mesi, mentre il Green Pass dei guariti scade dopo soli 180 giorni dall’inizio della malattia».

«Difficile capire la ragionevolezza di tali criteri- continuano dal Comitato – su un “lasciapassare” che rende il lavoro e lo studio un diritto condizionato per tante persone. E non si comprende perché si voglia estenderne l’utilizzo per l’accesso al lavoro proprio ora che la campagna vaccinale ha raggiunto circa il 90% le categorie davvero a rischio e oltre il 75% della popolazione generale».