Il colonnello Marco Morganti è il nuovo comandante provinciale dell’Arma: «Saremo sempre vicini ai cittadini»

Imperia. Il colonnello Marco Morganti, 52 anni, figlio di un ufficiale dell’esercito, è il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Imperia. Un incarico, quello assegnato al colonnello, che corona una lunga carriera iniziata all’età di 15 anni, quando l’ufficiale entrò nella prestigiosa Nunziatella.

«Sono contento dell’incarico offertomi dal generale – ha detto Morganti -. Ho avuto modo già di fare un primo giro di visite alle autorità locali e con l’occasione ho già preso contatto con le compagnie del territorio, a Sanremo, Ventimiglia, Bordighera. Ho parlato con i sidanci. Mi risulta essere una realtà abbastanza cordiale. Il collega Mommo in questi anni ha lavorato bene e continueremo a seguire la sua scia per mantenere la vicinanza alla popolazione».

Morganti giunge a Imperia dopo un incarico di capo ufficio al comando provinciale di Genova. Prima ancora, nel 2014, era stato capufficio logistico, sempre a Genova. «Ho toccato quasi tutte le esperienze all’interno dell’Arma – ha detto – Con due esperienze presso i reparti mobili, sia nel battaglione a Bolzano che a Firenze. Ad Avellino ho comandato compagnie territoriali e ho prestato servizio presso il nucleo investigativo di Napoli».

Curriculum. Sposato e con una figlia, il colonnello Marco Morganti ha intrapreso la carriera militare nel 1984, quando è entrato alla Scuola Militare Nunziatella di Napoli per poi continuare il ciclo di studi frequentando il 169° Corso dell’Accademia Militare di Modena cui è seguito il biennio presso la Scuola di Applicazione dei Carabinieri in Roma, conseguendo la laurea in Giurisprudenza e successivamente in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna.

Nel corso della carriera ha maturato esperienze diversificate nell’ambito delle varie articolazioni dell’Arma: dal comando di Plotone e di Compagnia rispettivamente al 7° Battaglione Carabinieri “Trentino Alto Adige” ed al 6° Battaglione “Toscana”, ad una Sezione del Nucleo Investigativo di Napoli, alla Compagnia territoriale di Montella (AV) ed a quella addestrativa a Benevento. A seguire, ha assunto l’incarico di Capo Sezione Coordinamento Logistico del Raggruppamento Tecnico Logistico Amministrativo in seno al Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli, per concludere l’esperienza campana con il Reparto Operativo del Comando Provinciale di Avellino.

In Liguria è giunto nel 2014 dove ha ricoperto per tre anni l’incarico di Capo Ufficio Logistico presso il Comando Legione Carabinieri “Liguria” e sino al 26 settembre 2021 quello di Capo Ufficio Comando del Provinciale di Genova.