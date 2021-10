Il centrodestra unito non molla sulle dimissioni dell’assessore Pireri

Sanremo. Il centrodestra unito non molla sulla richiesta di dimissioni indirizzata all’attenzione del vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali Costanza Pireri (Partito Democratico). A due giorni dall’ultima discussione in consiglio comunale sul tema di Casa Serena, i capigruppo Luca Lombardi (Fdi), Andrea Artioli (Liguria Popolare) e Daniele Ventimiglia (Lega), Simone Baggioli (Forza Italia), con l’aggiunta di Roberto Rizzo del Movimento 5 Stelle, annunciano il deposito di una nuova richiesta per la convocazione di un terzo consiglio monotematico sulla Rsa di Poggio.

Quella messa in campo dalla minoranza compatta è una strategia volta ad ottenere una “testa” della giunta Biancheri per la gestione del passaggio al privato di Casa Serena, a detta delle opposizioni “fallimentare e catastrofica”. E non solo. FdI, Liguria Popolare, Lega, Forza Italia e M5S sono pronti ad andare all’attacco anche sulla questione dell’appalto per gli assistenti scolastici dei bambini diversamente abili. Altra tegola piombata sull’amministrazione comunale a pochi giorni dall’inizio delle scuole e risolta nelle scorse ore grazie all’intervento del sindaco Alberto Biancheri. «Ci sono voluti venti giorni e l’intervento dei sindacati e del sindaco per risolvere una pratica lasciata in balia delle onde. Una vicenda che è andata a toccare l’assistenza dei bambini diversamente abili. Segno che l’Ufficio Servizi Sociali sconta l’incapacità dell’assessore che lo dovrebbe amministrare», commentano i cinque capigruppo.

La richiesta di un terzo consiglio comunale monotematico sarà protocollata nella giornata di domani. Da quel momento, il presidente del consiglio comunale avrà dieci giorni di tempo per fissare la data della seduta.

(I banchi della minoranza)