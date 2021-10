Il Casinò di Sanremo vuole chiudere al pomeriggio, croupier dichiarano lo stato di agitazione

Sanremo. Tavoli verdi chiusi al pomeriggio dal lunedì a giovedì, con apertura prevista per quei giorni a partire dalle 19. E’ questa la decisione assunta nelle scorse ore dal Cda del Casinò Municipale guidato dall’avvocato Adriano Battistotti (in vigore a partire dal 2 novembre), che le sigle sindacali si dicono pronte a contestare in maniera categorica, partendo dall’immediata dichiarazione dello stato di agitazione.

Da sempre la casa da gioco municipale ha accolto i suoi clienti a partire dalle 14:30 del pomeriggio. Una grossa fetta di giocatori, in gran parte provenienti dal nord Italia e dal genovese, che a breve sarà costretta a cambiare abitudini o destinazione preferita, magari rivolgendosi oltre confine, dove i giochi francesi continuano a funzionare anche di giorno e per tutta la settimana. «A causa della gravissima decisione presa dal consiglio di amministrazione che lede i diritti dei lavoratori, danneggia i lavoratori degli appalti, danneggia i lavoratori dell’indotto; dai taxisti ai ristoratori, ma soprattutto danneggia l’immagine storica e centenaria del Casinò di Sanremo e mette a rischio il contributo spettante al Comune di Sanremo, le organizzazioni sindacali chiedono immediatamente un incontro al sindaco Alberto Biancheri, al fine di far desistere da questa ingiustificabile posizione i vertici aziendali», spiegano Slc-Cgil Fisascat Cisl Uilcom-Uil Snalc-Cisal Ugl- Terziario.

Sono ormai un lontano ricordo i bei tempi in cui ai tavoli verdi del Casinò sedevano 350 croupier. Oggi ridimensionati a poco più di 70. Nel primo pomeriggio i lavoratori coinvolti dal “taglio” all’orario si sono riuniti in assemblea per elaborare le azioni da mettere in campo. “Duecento giorni persi all’anno sono veramente troppi, soprattutto alla luce dell’ottimo andamento che i giochi tradizionali hanno fatto registrare dalla ripartenza post-Covid. Questa scelta non ha alcun senso”, spiegano i diretti interessati.