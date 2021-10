Il Bvc Sanremo torna sconfitto dalla trasferta di Lavagna - Riviera24

Sanremo. Nel Campionato basket Serie D Regionale – seconda giornata – il Bvc Sanremo torna sconfitto dalla trasferta di Lavagna

Blue Sea Lavagna – Bvc Sanremo 62-40 (24-14, 15-13, 16-6, 7-7)

Blue Sea: Papini 3, Bisso, Elia 4, Wintour 18, Gardella 4, Bottino 14, Mangione 8, Mombelli 1, Vargas 2, Mariani 8, Bajardo, Provatidis. Coach Carraro.

Bvc Sanremo: Tavanti 13, Tacconi Daniele, Deda 7, Navaglia 8, Sartore L. 10, Gastaud 2. Coach: Veneziano.

Seconda sconfitta in trasferta per il Bvc Sanremo nel campionato di Serie D. Sabato sera, il team matuziano, sceso in campo largamente incompleto, ha, infatti, perso sul parquet levantino del Blue Sea, al termine di 40 minuti in cui i giovani sanremesi hanno evidenziato segni di miglioramento in fase difensiva rispetto alla precedente uscita.

Il commento del presidente/giocatore Alessandro Deda: «Il prossimo fine settimana il campionato sarà fermo e questo ci permetterà di mettere altri allenamenti nelle gambe e di recuperare alcuni giocatori prima del prossimo match, sabato 6 novembre, in casa della Virtus Genova, dove sarà obbligatorio farsi trovare pronti».