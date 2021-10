I prossimi appuntamenti della AIFO nel contesto delle rete “Scuola di pace”

Susanna Bernoldi della AIFO Imperia comunica i prossimi appuntamenti e i recenti risultati:

«Con gioia e la certezza di aver organizzato qualche cosa di giusto e importante, comunico l’evento voluto da A.I.FO. Imperia e P.E.N.E.L.O.P.E. di Scuola di Pace che si inserisce in una lunga e appassionante serie di incontri che sono iniziati e si terranno con cadenza mensile a Ventimiglia nel Chiostro di Sant’Agostino il mercoledì alle ore 17 grazie proprio alla rete di Scuola di Pace.

L’incontro del 20 ottobre “IO SONO JOY” è non solo di denuncia di un “crimine contro l’umanità” come lo ha definito Papa Francesco che ha curato la prefazione, ma è esempio di incredibile forza e rinascita di una giovane nigeriana vittima della tratta per la prostituzione.

Saranno presenti l’autrice, la scrittrice e giornalista Mariapia Bonanate e la protagonista, Joy Ezechiel, intervistate da Raffaella Fenoglio di P.EN.E.L.O.P.E. Ci auguriamo una grande partecipazione da parte di cittadini non solo di Ventimiglia, perchè crediamo sia doveroso conoscere l’infinita sofferenza e le gravissime violazioni di diritti umani che si celano dietro quello che – ancora oggi, vergognosamente e tristemente – viene definito ” il più antico mestiere del mondo”.

E’ ora di dire Basta a questa infamia e ognuno di noi può essere voce importante in questa lotta. Ognuno di noi: conoscendo e non più accettando».