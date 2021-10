Sanremo. Colpo di scena. L’udienza saltata, rinviata o mai esistita sull’esecezione del pignoramento dei conti correnti della Riviera Trasporti si è infine tenuta “a sorpresa”. Ad annunciarlo è l’ex presidente dell’azienda provinciale Riccardo Giordano: «Il giudice ha sospeso questa mattina l’esecuzione del pignoramento e nel giro di pochi giorni, a brevissimo, con la nomina del commissario per il concordato, si potranno sbloccare le risorse per pagare gli stipendi. La convocazione di oggi mi è arrivata in extremis e pur da ex presidente mi sono precipitato in tribunale senza i nostri legali, con i quali dovremo approfondire la vicenda.

Ci tengo a rassicurare i lavoratori che i conti della società, come mi ha garantito il giudice Badano oggi, verranno sbloccati. Essendo stata avviata una procedura di concordato, il pagamento degli stipendi dovrà essere autorizzato: anche su questo fronte mi è stata assicurata massima sollecitudine».

Intanto, tempo che l’udienza si tenesse, i lavoratori della Riviera Trasporti – senza stipendio da alcuni giorni – hanno deciso spontaneamente di scioperare seduta stante, facendo saltare alcune linee in tutta la provincia.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++