"Halloween di Confesercenti", tre giorni di animazione e promozione dei negozi della provincia di Imperia - Riviera24

Imperia. Durante il weekend di Halloween, da sabato 30 ottobre a lunedì 1 novembre, Confesercenti organizzerà un grande evento di promozione delle attività commerciali della provincia di Imperia. Saranno dedicati tre giorni di animazione e promozione dei negozi aderenti all’iniziativa “Halloween di Confesercenti”. Tutti coloro che aderiranno, ritireranno il badge disponibile presso gli esercizi convenzionati con il quale potranno, nelle giornate di sabato, domenica e lunedì, presentarsi nei negozi identificati con la zucca verde di Halloween, e avere diritto ad uno sconto sull’acquisto effettuato o ricevere un dolce scherzetto.

Sarà un weekend dedicato ai bambini con animazioni previste nelle città di Sanremo, cornice nella quale i bambini avranno la possibilità di assistere ad uno spettacolo fisso in piazza Colombo, il bosco cantastorie, dell’associazione culturale “Molino Rosenkranz”, un luogo magico nel quale verranno raccontate storie da brividi e dove circondati da alberi colorati i pupazzi prenderanno vita, e ad uno spettacolo mobile con un grande drago che si snoderà per le vie delle città, e nella città di Ventimiglia con l’animazione dei “Supereroi”, conosciuti per le loro incredibili abilità, dalla capacità di volare, alla forza sovrumana, oppure perché in possesso di tecnologie e gadget incredibili, tutti accomunati dal loro grande cuore ed infatti ciò che fanno che li rende davvero “Super”. Un gesto semplice, come far sorridere un bambino che ha sofferto di una malattia o soltanto per mancanza di stimoli, di leggerezza, in questi mesi bui che si spera siano alle spalle, sono queste le piccole cose che li fanno sentire Supereroi per i bambini e che portano loro sorrisi nei momenti più difficili.

Per conoscere gli esercizi aderenti sarà messo a disposizione un qr code, che troverete in tutti i manifesti e flyer che vedrete in città, oltre al logo di Halloween di Confesercenti la zucca verde affissa alle vetrine dei negozi. «Dopo il periodo Covid ricominciamo con gli eventi commerciali con un’iniziativa, alla prima edizione, durante il weekend dedicato alla celebre festa di Halloween. Parte del ricavato andrà in beneficenza ai Supereroi, un piccolo gesto per la grande attività che mettono quotidianamente in atto. In questa iniziativa, la Rebel Digital di Sanremo, ci affiancherà tecnicamente per la promozione dell’evento» – dice Ino Bonello, presidente Confesercenti provinciale Imperia.

«La manifestazione è sostenuta dagli sponsor Divani & Divani, Pico Centrale, Omega Impianti, Riviera Service Center, Il Giardino di Villa Sylva. Tutti coloro che vorranno aderire potranno farlo contattandoci sulla mail confesercenti.imperia@catliguria.it oppure telefonicamente al numero 0183 299255 oppure al numero 320 940 7035» – conclude.

La locandina