Green Pass, scatta la protesta in piazza San Giovanni a Imperia

Imperia. Una settantina di persone è scesa in piazza per manifestare contro il green pass, il certificato sanitario obbligatorio, da oggi, per recarsi sul luogo di lavoro.

La manifestazione, che si è svolta in piazza San Giovanni dalle 15,30 alle 17, è stata organizzata dal gruppo imperiese di Italexit: il partito fondato dal politico, conduttore televisivo e giornalista Gianluigi Paragone.

La protesta contro il green pass era stata preannunciata alla Questura, non si sono registrati momenti di tensione. Presenti numerosi agenti, in divisa e in borghese.