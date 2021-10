Green Pass, presidente Toti: «In Liguria tamponi gratuiti per chi ha una sola dose di vaccino» - Riviera24

Genova. «Tutti coloro che hanno fatto la prima dose di vaccino avranno il tampone gratuitamente fino a quando non comparirà il green pass sul loro telefonino». Lo ha detto nel primo pomeriggio il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti, annunciando le misure straordinarie prese dalla Regione in vista dell’obbligatorietà del certificato sanitario per accedere ai luoghi di lavoro.

«Questo significa che se domani mattina mi vaccino, con il certificato dell’avvenuta vaccinazione, per tre settimane lavorative avrò tamponi gratuiti dal sistema sanitario regionale pubblico», ha spiegato Toti. Una decisione, quella presa dal governatore, che vuole incentivare i lavoratori a vaccinarsi. Chi non ha completato il ciclo vaccinale con la doppia dose, infatti, secondo la normativa del governo dovrebbe comunque sottoporsi a tampone ogni 48 ore. Per quanto riguarda gli hub sia per i vaccini, che per i tamponi, in Liguria resteranno aperti ovunque anche sabato e domenica.

«Di fronte a una serie di misure parziali che, legittimamente, imprese ed enti stanno prendendo per garantire l’entrata in vigore del green pass nel modo più corretto possibile – ha detto Toti – Come Regione Liguria abbiamo deciso che riteniamo sia opportuno non agire in modo incoerente rispetto a quello che è l’obiettivo del provvedimento legislativo del green pass, ovvero considerare il vaccino strumento essenziale contro il Covid».