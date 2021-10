Grande impresa in trasferta, il Roca Team passa a Kazan

Monaco. Era la rivincita della finale di Eurocup, ed era la prima trasferta in Eurolega, su quel parquet di Kazan che ormai è legato in maniera indissolubile ai destini del Roca Team. Ed è stata una vittoria importante, sofferta, difficile ma che ha dato la misura se vogliamo del valore della squadra e della sua capacità di recitare un ruolo non marginale in questa Eurolega, che si conferma un torneo assolutamente equilibrato e dove la maggior parte dei risultati è sempre in bilico, data la vicinanza dei valori tra quasi tutte le contendenti.

La gara è iniziata con la scelta di Paris Lee in quintetto, scelta che ha subito pagato sia in termini di punti realizzati sia perché ha consentito a Mike James di entrare in partita con un ruolo tattico più chiaro; da qui l’allungo dei monegaschi, che concludono il primo tempo in vantaggio e sembrano destinati ad una gara punto a punto.

Al rientro dall’intervallo lungo invece è la rimonta decisa dei russi, trascinati da Lorenzo Brown, da Hezonja e sempre sorretti dall’esperienza infinita di Vorontsievich che sorprende il Roca Team, che va sotto di otto all’inizio dell’ultimo quarto e che si aggrappa alle sue certezze, a quel Mike James sempre pronto ad inventare, a Westermann, e soprattutto a Donta Hall, migliore in campo, sempre pronto a dare energia e a trasformare in canestri spettacolari gli assist puntuali di Mike James.

Sono i liberi del 55 nativo di Portland ad impattare il risultato e a mandare il match al supplementare, che però prende abbastanza alla svelta la strada del Principato, indirizzato sempre dalle giocate confezionate sull’asse James – Hall, mandando in archivio il confronto sul punteggio 80-88 a favore del Monaco.

È facile individuare, in sede di analisi, la continuità da una partita all’altra nelle prestazioni di alcuni giocatori, notare la crescita di alcuni, ad esempio Motum e Westermann, e sottolineare che la difesa, un certo modello di difesa, basato sull’anticipo costante degli avversari, sono la parte evidente della prestazione della squadra.

La parte più rilevante da evidenziare è però che ad esempio prosegue, anche in una situazione in cui poteva essere tentato a mettersi troppo in proprio, l’attitudine di James al sacrificio difensivo ed a condividere la palla con i compagni, aspetto fondamentale per non cadere in situazioni in cui la stessa prevedibilità e staticità del gioco, basata su un solo uomo della squadra finisce per dare chiavi di lettura troppo facili alla difesa avversaria.

E nell’attesa della prossima settimana, col doppio turno che propone due partite al cospetto delle Grandi di Spagna, mercoledì in casa del Real Madrid e venerdì quando a venire nel Principato sarà il Barcellona, sono tre le considerazioni da fare. In primo luogo, è un piacere ed un onore poter giocare gare così, è bello essere in Eurolega e bisogna trarne il massimo della motivazione e dare tutto il possibile ed anche oltre. Secondo, giocare due competizioni di alto livello richiede continuità e maturità, e per questo anche in campionato francese serve trovare velocemente un punto di equilibrio per raggiungere una base di prestazioni che possa garantire il coinvolgimento di tutti i giocatori a disposizione: in caso contrario si va a sfruttare ed esaurire il nucleo dei titolari. Terzo ed ultimo pensiero: nel basket, nello sport in genere non si deve partire mai battuti, e comunque la crescita si rafforza anche negli eventuali passaggi a vuoto, perché è il come maturano vittorie e sconfitte a fare tutta la differenza, e fino ad adesso il Roca Team ha dato prova di buona solidità mentale. E questo è un ulteriore motivo per seguire sempre la squadra, con passione ed affetto, e con l’orgoglio di vederla giocare ad alti livelli.

Marco Ghisalberti – Streambasket

