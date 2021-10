Grande festa per il movimento regionale ligure della Federazione Italiana Sport Invernali

Genova. Grande festa sabato pomeriggio (23/10/2021) per il movimento regionale ligure della Federazione Italiana Sport Invernali, al Teatro Civico di Cicagna, oltre 150 gli atleti premiati assieme alle società FISI Liguri per l’attività svolta nella stagione 2020-2021. In apertura, i saluti del sindaco di Cicagna Marco Limoncini, dell’assessore regionale allo Sport Simona Ferro, del

sindaco di Lorica Alessandro Graziadelli, in rappresentanza del presidente della Regione Liguria Giovanni Boitano, in rappresentanza del sindaco della città metropolitana Marco Conti, in rappresentanza del presidente del CO.NI. Regione Liguria il membro di giunta Stella Frascà e dal vice presidente nazionale FISI Pietro Marocco. Premiazione condotta dal presentatore Marco Gotelli, assistito in fase di premiazione dal vicepresidente Andrea Pesce e dal segretario Ernesto Puppo.

Il presidente regionale Michele Torini, dopo aver dato il benvenuto, ha ricordato l’impegno del Comitato e l’attività svolta in ambito giovanile con la formazione delle squadre di comitato per lo sci alpino, il grande sforzo nell’organizzazione di una tappa di Coppa Italia per lo Skiroll e la novità per il prossimo anno, quella di suddividere il calendario zonale 2021/2022 tra i pulcini ed i children/giovani – senior e master. Attività che hanno portato a importanti soddisfazioni anche in ambito interregionale e nazionale, richiamando l’attenzione in ambito federale, grazie al presidente Flavio Roda e all’intero Consiglio Federale, a cui va un sentito ringraziamento. Applausi per i vincitori delle classifiche regionali di Coppa Liguria 2020/2021:

Al vicepresidente Federale Pietro Marocco con il membro di Giunta CONI Liguria Stella Frascà, l’onore della consegna delle onorificenze FISI 2019, con i distintivi d’argento a: Mussi Riccardo, Senes Rodolfo, Poggio Luca, Fatuzzo Salvatore, Dedone Gabriele, Dealexandris Mauro, Capaccioli Andrea, Pera Domenico e allo Sci Club Santo Stefano D’Aveto, Sci Club A. Bronzi e Sci Club Sporting Mondolè Savona.

Il responsabile dello SciAlpino di Comitato consigliere Stefano Baracchini, assieme al tecnico Mattia Siri (Gruppo Giovani), ha presentato i componenti delle Squadre Children e Giovani per la Stagione 2021/2022, in piena attività preparatoria sia sotto l’aspetto atletico che sciistico, con intensi raduni in ghiacciaio sotto le direttiva del Direttore Tecnico Max Novena. A tutti i partecipanti è stata consegnato abbigliamento di rappresentanza del Comitato Ligure.

Lorenzo Repetto, presidente Discesa Liberi, ha riassunto l’attività svolta con i ragazzi disabili della sua Associazione anche grazie al supporto di FISI Liguria e delle sue società. Consegna del titolo regionale ai Campioni Regionali 2020/2021 per le discipline di Slalom Speciale e Gigante. Un riconoscimento anche agli atleti liguri del circuito di Coppa Italia dello Skiroll e alla società che ha effettuato il maggior numero di tesserati nella scorsa stagione (Sci Club Ceva). La premiazione si è conclusa con la premiazione delle società vincitrici dei Trofei di Categoria e del Trofeo Giancarlo Gaminara, consegnato da Maria Antonietta Gaminara, intitolato alla memoria dello storico presidente FISI Liguria. Trofeo Carpani Sci: 1° Sci Club Grizzly Snow Team – Trofeo Children: 1°

Pratonevoso Gam Genova – Trofeo AZ Sport: 1° Ski Club Savona e Trofeo SkiStore: 1° Sporting Alpi Marittime. Ai primi tre posti: 1° Pratonevoso Gam Genova (300 punti), 2° Sci Club Grizzly Snow Team (266 punti) e 3° Ski Club Savona (255).

Un sentito ringraziamento per l’ospitalità ricevuta all’amministrazione comunale di Cicagna per il Teatro Civico, per la partecipazione alla famiglia Gaminara, con la signora Maria Antonietta, e per il lavoro svolto dalla segreteria di comitato (Ernesto Puppo e Erika Santini), dal responsabile Social (Marco Pinat) e dallo Sci Club San Stè, coordinati dal Vicepresidente ligure Andrea Pesce, agli sponsor ed a tutte le autorità. Tutte le classifiche si possono trovare sul sito: www.fisliguria.com